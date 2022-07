Luca Daffrè, pronto ad una nuova avventura: “Il GFVip lo farei”

Nonostante il suo breve percorso all’Isola dei Famosi, Luca Daffrè è riuscito a guadagnarsi il secondo posto. Reduce dall’esperienza in Honduras, l’ex naufrago ha deciso di raccontare la sua esperienza e i suoi progetti futuri a SuperGuida TV.

“Il GFVip lo farei” – Sebbene sia arrivato in Honduras in piena corsa per la vittoria, Luca ha subito mostrato di avere grosse possibilità di vincere. Inaspettatamente è riuscito ad arrivare secondo, subito dopo a Nicolas Vaporidis, vincitore di quest’edizione dell’Isola dei Famosi.

Riguardo questa sua esperienza sull’isola e sui suoi compagni di avventura, Daffrè ha ammesso chi secondo lui avrebbe potuto vincere:

“A me è dispiaciuto molto che Edo non sia arrivato in finale, lui si è fatto male e ha dovuto abbandonare. La mia finale era tra Edo e Nicolas. Alessandro l’ho vissuto poco, è sicuramente un ragazzo d’oro. Non so se sarebbe cambiato il risultato, ma Edoardo avrebbe avuto delle grosse opportunità di vincere”.

Concluso questo capitolo, l’ex volto di Uomini e Donne sembra pronto a immergersi in una nuova avventura. Parlando dei reality, non ha fatto mistero del suo desiderio di prendere parte anche al GF Vip:

“Il GFVip lo farei, l’ho sempre guardato, mi piace. L’isola è sicuramente il programma che fa per me, l’unico rimpianto è non averla fatta dall’inizio. Il GF mi piacerebbe molto”.

Parlando del noto reality condotto da Alfonso Signorini, non tutti sanno che Luca ha avuto un breve flirt con una concorrente di quest’ultima edizione. Si tratta di Sophie Codegoni, attualmente fidanzata con Alessandro Basciano, con la quale Daffrè è in ottimi rapporti:

“Con Sophie è stata solo una frequentazione tra due ragazzi, un avvicinamento per qualche settimana, la nostra non era una relazione. Oggi siamo molto amici”.