Lutto Gervaso, il ricordo della figlia, Aurelio De Laurentiis e Vittorio Feltri

“Sei stato il più grande, colto e ironico scrittore che abbia mai conosciuto. E io ho avuto la fortuna di essere tua figlia. Sono sicura che racconterai i tuoi splendidi aforismi anche lassù. Io ti porterò sempre con me. Addio“, con questo messaggio, Vittoria Gervaso, annuncia la morte del papà Roberto. Un grande lutto che colpisce il mondo del giornalismo italiano.

Nella giornata di ieri, all’età di 82 anni, si è spento a Milano Roberto Gervano. Il celebre giornalista era ormai diventata una figura importante anche del mondo della TV.

A piangere la morte dello scrittore anche il sempre più discusso Vittorio Feltri, il quale ha lasciato su Twitter il seguente messaggio: “Caro Roberto Gervaso, se non hai fretta ti raggiungo presto. Così non ci rompono più i coglioni. Ti ho stimato e non smetto di farlo”.

Nelle ultime settimane Vittorio Feltri è stato al centro della scena italiana a causa dei messaggi non proprio carini nei confronti del SUD Italia.

Gli attestati di stima per il giornalista sono stati davvero molti, anche da parte del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis: “Ho avuto il piacere di conoscerlo bene e di avere con lui un rapporto di profonda stima reciproca. I giovani dovrebbero leggere le tante pagine che ha scritto in 60 anni di grande giornalismo e di narrazione. Con la sua “Storia d’Italia” ha spiegato magistralmente il nostro Paese e invito tutti a leggerla per riflettere sul passato al fine di comprendere meglio il presente e progettare il futuro”.