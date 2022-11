Malo Gusto, niente Juventus: può andare al Real Madrid

Malo Gusto è dato nel mirino dei bianconeri da settimane, ma a quanto pare potrebbe non andare a Torino. Su di lui anche il Real Madrid

Francese di origini portoghesi, classe 2003 e gioca come terzino. Questo è il profilo di Malo Gusto, giocatore del Lione che in questa stagione sembra essere in rampa di lancio. Il calciatore è finito nel mirino delle big europee, con la Juventus che avrebbe fiutato il colpo.

Il calciatore è da settimane collegato ad un trasferimento in bianconero, che però sembra non essere fattibile allo stato attuale delle cose. Il giocatore potrebbe finire in un’altra squadra, che però consentirebbe più spazio di manovra ai bianconeri per un altro obiettivo.

Fresneda in bianconero, Malo Gusto al Real Madrid?

Malo Gusto potrebbe, infatti, ritrovarsi a finire al Real Madrid. Le merengues sarebbero in netto vantaggio sulla concorrenza per il calciatore franco-portoghese, tanto da avere anche la preferenza per un’eventuale trasferimento. Il giocatore è in scadenza nel 2024, ma il Lione sembra intenzionato a cederlo già dalla prossima estate.

Malo Gusto è cresciuto calcisticamente nel Lione, facendo la trafila delle giovanili così come un altro grosso talento che ora gioca proprio con le merengues. Il talento in questione è Karim Benzema, attuale pallone d’oro che in passato ha giocato con il Lione sin dalle giovanili del club francese. Ora potrebbe essere Malo Gusto il prossimo a fare lo stesso percorso, che potrebbe renderlo uno dei calciatori più forti del domani. Il futuro sembra roseo per lui, ma potrebbe non essere colorato di bianconero.