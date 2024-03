Manolo Romero, ex osservatore Real Madrid: “Scambierei Kvara con Vinicius”

La prossima stagione il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, avvierà una vera e propria rivoluzione. Tutti sono a rischio dopo la pessima stagione e la qualificazione in Champions League rappresenta l’ultimo obiettivo stagionale che non può certamente fallire.

Anche Kvaratskhelia potrebbe essere in discussione. L’attaccante azzurro è calato molto così come tutta la squadra e il suo rinnovo è ancora un punto interrogativo. Se ne parlerà a maggio. Intanto, il quotidiano Il Mundo Deportivo ha ripreso le parole di Manolo Romero, ex osservatore del Real Madrid.

Romero ha parlato di un possibile scambio tra il Napoli e il Real Madrid che coinvolgerebbe proprio l’attaccante georgiano: “Non mi dispiacerebbe scambiare Kvaratskhelia per Vinicius sempre che i numeri tornino. Formerebbe un grande attacco con Mbappé e Rodrygo. Vinicius non sta decidendo bene le azioni, non sta giocando bene e sta mascherando tutto con i gol“

Romero ha infine concluso: “Non andrà oltre per la sua testa e se l’operazione darà benefici, lo cambierei con Kvaratskhelia, che inoltre ha più gol”.

Tuttavia, è difficile immaginare uno scambio del genere. Vinicius, infatti, è tra i calciatori più forti al Mondo e la sua valutazione è di circa 150 milioni di euro.