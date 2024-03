Inter, Cuadrado pronto al rientro in campo

L’esterno destro colombiano Juan Manuel Cuadrado è pronto a fare il suo ritorno in campo per l’Inter dopo un lungo periodo di assenza dovuto a infortuni al tendine di Achille. L’esperto giocatore è stato acquisito a parametro zero questa estate, proveniente dalla Juventus, e doveva svolgere il ruolo di riserva di lusso per Denzel Dumfries, in modo da garantire rotazioni e risparmi di energie tra le diverse competizioni.

Tuttavia, la stagione di Cuadrado è stata segnata da una serie di problemi fisici, come sopracitato, che gli hanno permesso di scendere in campo solo per nove volte finora. L’ultimo brutto infortunio, sempre al tendine, ha richiesto un’operazione complicata che lo ha tenuto lontano dai campi per mesi,.

Il 35enne colombiano è stato operato in Finlandia il 20 dicembre per risolvere i problemi al tendine sinistro, e il suo rientro è previsto per inizio aprile. Il reparto medico dell’Inter è ottimista sulla sua riabilitazione, e il giocatore stesso è determinato a tornare in campo al più presto. Nel frattempo, il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi ha dovuto trovare alternative sulla corsia destra, affidandosi principalmente a Dumfries e Darmian. Anche il giovane canadese Buchanan, arrivato a gennaio, ha avuto poche occasioni di mettersi in mostra.

Tuttavia, Inzaghi ha sempre avuto stima in Cuadrado e apprezza le qualità che il colombiano può portare alla squadra. Nonostante le poche presenze in questa stagione, Cuadrado ha già dimostrato la sua utilità con due assist.

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, il ritorno di Cuadrado in gruppo è previsto per le prossime tre settimane. Ciò significa che potrebbe essere disponibile per le partite contro Udinese e Cagliari in aprile. Il suo ritorno sarebbe un’aggiunta preziosa per l’Inter nella corsa al titolo, offrendo esperienza e qualità sulla corsia destra. Inzaghi potrà così contare su una pedina importante per lo sprint finale della stagione, e i tifosi nerazzurri non vedono l’ora di rivedere Cuadrado in azione, pronto a dimostrare il suo valore e contribuire al successo della squadra.