Manuel Bortuzzo: il padre boccia Lucrezia Selassiè

Franco Bortuzzo, il padre di Manuel Bortuzzo, è intervenuto alla trasmissione radiofonica “Non succederà più” condotta da Giada Di Miceli in onda su Radio Radio. L’occasione è ovviamente in relazione alla partecipazione di suo figlio al reality show di Canale 5, Grande Fratello Vip.

Quest’anno è stato riscontrato che gli ascolti tv non sono convincenti però, sul piano dei contenuti, forse la presenza di suo figlio è quella più degna di nota. Ha fatto tanto parlare, tra l’altro, una relazione sempre più interessante con una delle tre sorelle Selassié, Lucrezia. C’è da dire però che il padre di Manuel non crede alla storia d’amore, ha infatti affermato: “Conosco mio figlio, non è il suo tipo“.

L’INTERVENTO DI FRANCO BORTUZZO – Totale bocciatura da parte del padre del gieffino Manuel Bortuzzo. Il signor Franco ha dimostrato di non gradire una relazione stabile tra suo figlio e Lulù Selassie.

Ha inoltre spiegato che la presunta relazione sarebbe solo il frutto delle circostanze particolari create dai riflettori televisivi, in una casa come quella del Grande Fratello Vip.

“In quelle circostanze si creano equilibri differenti, altre sensazioni, altre leve e altre emozioni. Ora la vedo una bella amicizia senza ombra di dubbio, perché Manuel è fatto così con tutte le persone. Non credo al colpo di fulmine. Il tipo di mio figlio? Non credo proprio.”

QUALI SONO LE MOTIVAZIONI? – Franco Bortuzzo ha motivato il suo giudizio affermando: “Lo dico guardando le ex ragazze che Manuel ha avuto”, spiegando di essere ancora legato alle scorse fidanzate di sue figlio, che a detta sua le sceglieva tutte affabili di carattere e generose.