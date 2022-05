Manuela Arcuri: “Sto pensando all’adozione”

L’attrice ed ex modella italiana ha spiegato ai microfoni di Verissimo in che modo è cambiata la sua vita da quando ha deciso di avere un bambino e quale strada sta percorrendo oggi all’età di 45 anni, con una carriera importante alle spalle.

L’attrice italiana che deve la sua florida carriera a Pieraccioni, ha presenziato nelle tv italiane per lunghi anni, diventando per molto tempo un personaggio di spicco. Nel 2001 compare come protagonista nella serie tv Carabinieri, l’anno successivo fu scelta infatti per l’edizione 2002 del Festival di Sanremo.

La vita privata e la famiglia

Dal 2014 al 2019 Manuela Arcuri si dedica alla maternità e scompare dagli schermi per dedicarsi al figlio avuto dal matrimonio con l’imprenditore edile Giovanni Di Gianfrancesco. A questo proposito Manuela ha dichiarato di essersi ritirata a vita privata per occuparsi solo ed esclusivamente del suo bambino.

La speranza di una nuova gravidanza dopo sette anni

Proprio ai microfoni di Verissimo Manuela ha confessato di desiderare una nuova gravidanza: “Avevo pensato di non volere altri figli, era impegnativo, ho lasciato il lavoro. Oggi che abbiamo trovato un nostro equilibrio, ci stiamo provando in modo spontaneo e naturale. Se arriva bene, altrimenti valuteremo l’ipotesi adozione. Se tra un anno non dovessi rimanere incinta, valuterei anche delle cure specifiche.”