Maradona jr si sfoga contro Ceci: “Firma autorizzazioni per contratto nullo, come ha fatto col Napoli”

Il figlio di Diego Armando Maradona, Diego jr, ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha parlato dei diritti relativi all’immagine di suo padre e della querelle in corso per tutelare i diritti della famiglia.

“Più di un mese e mezzo fa abbiamo presentato denuncia in Argentina nei confronti di Ceci, e Morla prima di lui, perché non riconosciamo più valide le autorizzazioni sull’uso dell’immagine di mio padre dopo la sua scomparsa“.

“A maggio scorso gli abbiamo manifestato la volontà di non continuare con lui. Ma Ceci continua a firmare autorizzazioni per un contratto che per noi è nullo così come ha fatto con il Napoli“.

Dalle parole di Maradona jr è evidente che lo sfogo non è tanto diretto alla SSC Napoli ma Stefano Ceci, ex procuratore di Maradona con cui sono già in corso delle cause.

Maradona jr ha infine parlato di Lorenzo Insigne: “A Lorenzo voglio veramente bene, lui è fin troppo legato al Napoli“