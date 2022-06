MARCO MENGONI – La sua festa a San Siro insieme a 54mila persone

San Siro, 19 Giugno 2022 – Il primo stadio e il primo Sold Out per Marco Mengoni che festeggia oltre dieci anni di carriera con uno show pazzesco insieme a 54mila persone.

Dopo due anni e sei mesi di assenza dai palchi l’artista ritorna con uno spettacolo che ha il sapore di un viaggio nel tempo; è una festa in cui celebrare un traguardo importante che lo consacra una volta per tutte tra gli artisti più apprezzati del panorama musicale italiano. É emozionato, commosso ma sicuro di sé mentre ripercorre anni di successi cantando brani che spaziano dal 2009 ad oggi. Un concerto che parte con Cambia un uomo, dall’ultimo album Materia (Terra) – Mengoni arriva dal pubblico, percorrendo una passerella che dalla gente lo porta a salire sul palco su cui poggerà i piedi per più di due ore – e finisce con Buona Vita, augurio migliore non poteva esserci.

É una serata magica, con Mengoni che incanta con il suo pop delicato e la sensibilità che lo contraddistingue da sempre. Mentre osserva il pubblico dice “Qualunque sia la vostra passione, vi auguro a un certo punto della vita di provare le stesse emozioni che sto provando io stasera”.

Visibilmente felice ricorda che poco prima dell’inizio del live sono state annunciate a sorpresa nuove date che si terranno in autunno, per continuare a respirare la sua musica nella dimensione dei palazzetti.

Eccole:

2 OTTOBRE MANTOVA data zero @ Grana Padano Arena & Theatre

5 OTTOBRE MILANO @ Mediolanum Forum

12 OTTOBRE TORINO @ Pala Alpitour

14 OTTOBRE BOLOGNA @ Unipol Arena

16 OTTOBRE PESARO @ Vitrifrigo Arena

18 OTTOBRE FIRENZE @ Nelson Mandela Forum

21 OTTOBRE ROMA @ Palazzo Dello Sport

27 OTTOBRE EBOLI @ PalaSele