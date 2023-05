Matri: “Lautaro Martinez è l’attaccante più forte del campionato di Serie A”

Ai microfoni di DAZN è intervenuto l’ex calciatore ed ora opinionista TV, Alessandro Matri. Tra i vari temi toccati, si è parlato anche del Napoli e del suo attaccante principale: Victor Osimhen.

“Per me due sono gli attaccanti più forti del campionato italiano, il nigeriano del Napoli e Lautaro Martinez dell’Inter. Se però devo scegliere il migliore dei due, scelgo l’interista perché, secondo me, ha una maggiore continuità“. Per l’ex attaccante della Juventus e Cagliari, quindi, Osimhen è ancora un gradino sotto a Lautaro Martinez. Nonostante ciò, Matri colloca Victor al secondo posto in classifica.