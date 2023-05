Domenico Sepe fa a pezzi la statua di Maradona: “Solo l’artista decide il destino delle sue opere”

La statua di Diego Armando Maradona è stata distrutta. È stato lo stesso autore, l’artista Domenico Sepe, a prendere la decisione: “Solo l’artista decide il destino delle sue opere“, ha commentato postando le foto della statua fatta a pezzi. L’artista ha pubblicato le foto della statua dopo le ultime polemiche, con il Comune di Napoli che l’aveva rifiutata.

Dopo tale rifiuto, molti sono stati i Comuni che si erano fatti avanti: da Casalnuovo a Portici passando per Gragnano ed Afragola. La stessa era stata richiesta anche in Argentina: “La statua, se non resterà in un luogo iconico di Napoli come mio desiderio, probabilmente potrebbe andare alla Bombonera: sono in trattativa con il Boca Juniors“, aveva dichiarato Domenico Sepe.