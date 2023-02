Maurizio Costanzo, a quanto ammonta il suo patrimonio? L’eredità ai figli

La morte di Maurizio Costanzo ha lasciato tutti senza parole e con un velo di tristezza nel cuore. Il giornalista, scrittore e sceneggiatore si è spento a Roma a 84 anni presso la clinica Paideia, ricoverato per alcuni problemi di salute. Sgomento per la famiglia, gli amici e tutti i volti noti dello spettacolo che hanno avuto modo di conoscerlo. Adesso sono in molti a chiedersi come verrà divisa l’immensa eredità lasciata.

A quanto ammonta la sua eredità?

Maurizio Costanzo è stato un uomo che ha rivoluzionato il concetto di giornalismo e televisione. Tanti dei programmi che vediamo in tv quotidianamente arrivano indirettamente dalla sua mente e dal suo genio. Per questo motivo, la sua eredità non è di certo solo economica ma anche culturale.

Oltre ad essere un giornalista di successo, Costanzo è stato un conduttore, autore, sceneggiatore, scrittore, professore universitario. Una figura molto importante per il nostro Paese. In tanti, dunque, si chiedono come verrà diviso il suo patrimonio e a quanto ammonta.

Non conosciamo la cifra precisa ma sappiamo che che ha percepito fino ad oggi tre pensioni dallo Stato. Inoltre, a queste vanno aggiunti gli innumerevoli programmi televisivi, la cattedra nella Facoltà di Scienze della Comunicazione presso La Sapienza di Roma e quando ricoprì il ruolo di direttore di Canale 5 e presidente di Mediatre.

Stando ad alcune stime si parla di un patrimonio di 70 milioni di euro derivanti in questo caso solo dalla Fascino, casa di produzione della moglie Maria. Tuttavia, vanno aggiunti anche gli immobili come la villa a Roma e la casa in montagna. L’eredità passerà a Maria De Filippi e al figlio Gabriele adottato con la conduttrice. Non solo, l’eredità passerà anche ai due figli avuti dal precedente matrimonio con Flaminia Morandi, Camilla e Saveri.