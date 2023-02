Maurizio Costanzo, il ricordo e la coincidenza prima della morte

La morte di Maurizio Costanzo ha lasciato tutti senza parole e con un velo di tristezza nel cuore. Il giornalista si è spento a Roma a 84 anni presso la clinica Paideia, ricoverato per alcuni problemi di salute. Sgomento per la famiglia, gli amici e tutti i volti noti dello spettacolo che hanno avuto modo di conoscerlo.

La coincidenza prima di morire

Il giornalista Luca Ciciriello ha fatto notare su Twitter una coincidenza avvenuta prima della morte di Costanzo: “Una coincidenza pazzesca. Proprio ieri sera Giovanni Minoli e il suo Mixer su Rai 3 hanno ricordato Maurizio Costanzo in un’intervista esclusiva condotta da Sandra Milo. Con i due c’era anche Simona Izzo, all’epoca compagna del grande giornalista. Oggi Costanzo ci lascia”.

Una delle prime a dare la notizia della scomparsa del noto giornalista è stata Myrta Merlino a L’Aria che tira su La7 a Vittorio Sgarbi: “Vittorio, Vittorio devo darti una brutta notizia: è morto Maurizio Costanzo”. Pacata la risposta del politico e critico d’arte, il quale ha ricordato con affetto lo sceneggiatore.

Su Twitter la Merlino ha poi scritto: “Se ne va un maestro, un giornalista capace di creare uno stile unico, di indicare una meta e accompagnarci lungo la strada per raggiungerla. Di lui mi restano tanti ricordi e una grande lezione: non prendersi mai sul serio, ma fare sempre le cose sul serio. Ciao Maurizio”.

Tanti i messaggi di affetto per Maurizio e la sua famiglia, in particolar modo Maria De Filippi, con la quale era sposato dal 1995. I funerali si terranno lunedì alle ore 15 e per l’occasione Mediaset li seguirà in diretta.