Mediaset, caos sui social: insulti a Mara Venier e a Barbara D’Urso

Nelle ultime ore a finire al centro dell’attenzione sui social è stata Mediaset, più nello specifico il suo account Twitter. Sul profilo è apparso un tweet con pesanti offese nei confronti di Mara Venier e Barbara D’Urso.

PESANTI OFFESE ALLE DUE CONDUTTRICI – Durante l’ultima puntata di Domenica In, andata in onda ieri 26 marzo, è stata intervistata Gabriella Labate. Per l’occasione la Venier ha mandato in onda un videomessaggio di Barbara D’Urso per l’ospite, con cui è amica da tempo.

L’intervento della D’Urso ha fatto nascere parecchie chiacchiere, venendo commentato anche da Fabio Fabbretti, giornalista di DavideMaggio.it, su Twitter. A commentare è stato anche QuiMediaset, il profilo ufficiale dell’emittente televisiva.

“Che cosa antipatica. Tr**e mi pare azzeccato Silvy”, ha così commentato l’account. Sebbene il commento sia sparito dopo poco, non è affatto passato inosservato a tanti utenti. Davanti al caos che si è scatenato sui social, l’account QuiMediaset ha spiegato le ragioni dell’accaduto:

“Informazione di servizio. Abbiamo rilevato un accesso anomalo al nostro profilo. A seguito dell’intervento tecnico necessario, potremo avere malfunzionamenti dell’account. Ci scusiamo per il disagio”