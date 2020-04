Mercato – Asse Firenze-Roma: non solo Florenzi, idea scambio Biraghi-Spinazzola

Contatti in corso tra Roma e Fiorentina. Ecco i nomi in ballo

Sarà una sessione di mercato diversa dalle altre quella che vivremo nei prossimi mesi. L’emergenza Covid-19 ha causato enormi perdite sui bilanci dei club di A, per tale motivo è probabile che per ammortizzare le spese si decida di far ricorso al mercato dei parametri zero e dei prestiti.

ASSE ROMA-FIRENZE – Fiorentina e Roma già hanno iniziato a lavorare in tal senso. La Viola ha messo nel mirino Alessandro Florenzi, che al termine del campionato rientrerà dal prestito al Valencia. Il terzino piace a Commisso, ma non è l’unico obiettivo in casa giallorossa.

SCAMBIO – Stando a quanto riporta stamani La Nazione, sul tavolo ci sarebbe anche uno scambio di prestiti: i nomi in ballo sarebbero quelli di Leonardo Spinazzola e Cristiano Biraghi, attualmente in prestito all’Inter.

Il terzino è in approdato a Milano in prestito con diritto di riscatto a 12 milioni, ma, qualora Marotta decidesse di non attivare l’opzione, il giocatore rientrerà a Firenze e potrebbe finire in giallorosso. In tal caso Spinazzola farebbe il percorso inverso.

Il quotidiano aggiunge che la trattativa potrebbe prevedere il semplice scambio di prestiti, senza l’inserimento dell’obbligo di riscatto.