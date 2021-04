Mercato Juve, Ceccarini: “In bilico il futuro di Morata. Milik prima alternativa”

Il mercato della Juventus ruota intorno al reparto avanzato. Morata non è certo della permanenza e la società starebbe valutando alternative. A fare il punto della situazione ci ha pensato Niccolò Ceccarini, noto esperto di mercato, su Tuttomercatoweb.com:

“Momento di riflessioni in casa Juventus. Tanti i nodi da sciogliere, in primis in attacco dove la situazione è molto fluida. Queste ultime partite saranno decisive per capire il futuro di Alvaro Morata. Dopo un ottimo avvio il centravanti spagnolo nel corso della stagione ha avuto un rendimento altalenante e per questo la società bianconera sta valutando il da farsi.

A oggi è da scartare l’ipotesi di un riscatto a titolo definitivo dall’Atletico Madrid. Più plausibile l’eventuale rinnovo del prestito a 10 milioni ma la verità è che la Juventus sta pensando anche ad altre alternative, su tutte Milik.

La punta polacca a gennaio è stata ceduta al Marsiglia ma dopo neanche sei mesi è già vicina a lasciare il club francese. Con 12-13 milioni al massimo l’operazione si può concludere ed è per questo che Paratici e Nedved sono alla finestra pronti a lanciare l’assalto.

È chiaro che la Juventus non si fermerebbe solo a lui perché ha la necessità di avere due attaccanti centrali in rosa. Per cui attenzione anche ad altri due nomi che potrebbero diventare molto caldi: Giroud e Scamacca. Il primo andrà via a giugno a scadenza dal Chelsea. Il secondo è già stato insistentemente cercato nel mercato di gennaio e potrebbe rientrare nell’ambito dell’operazione Locatelli con il Sassuolo”.