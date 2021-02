Mercato – Juventus su Depay, ma c’è la concorrenza del Barcellona

Memphis Depay sarà certamente uno dei protagonisti della prossima sessione di mercato. Il centravanti olandese classe 1994 è in scadenza di contratto con il Lione e in estate andrà via a parametro zero.

Un’occasione imperdibile per i top club europei, ansiosi di mettere le mani su un giocatore che quest’anno ha realizzato la bellezza di 13 reti in 24 presenze.

Sulle tracce di Depay c’è la Juventus di Andrea Pirlo. I bianconeri cercano un attaccante da inserire nel reparto avanzato che si alterni con i vari Morata e Dybala e che rappresenti una valida spalla a Cristiano Ronaldo.

Liberandosi a costo zero la Juve dovrebbe solamente preoccuparsi di offrire un ingaggio superiore agli altri club e di convincere il giocatore a scegliere il nuovo progetto tecnico messo in piedi dalla società.

I bianconeri dovranno fare attenzione alla concorrenza del Barcellona, con il tecnico Koeman che stravede per l’attaccante ed è pronto a dare battaglia per superare le pretendenti.