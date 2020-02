Mercato, la Roma piomba su Toljan del Sassuolo: i dettagli

Mentre la squadra di Fonseca questa sera sarà impegnata in Belgio su campo del Gent nel ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League, la dirigenza della Roma pianifica le mosse future in chiave mercato. L’obiettivo è rinforzare la squadra sulle corsie laterali, dove è in bilico la permanenza di vari giocatori, in primis di Florenzi, che a fine campionato rientrerà dal prestito al Valencia.

RIVELAZIONE – Stando a quanto riporta Tuttomercatoweb.com, la Roma è fortemente interessata a Jeremy Toljan, terzino destro classe 94′ del Sassuolo che ben si è messo in luce in questa prima parte di stagione.

SITUAZIONE CONTRATTUALE – Il tedesco è in prestito dal Borussia Dortmund, ma il Sassuolo vanta l’opzione per il riscatto. Probabile dunque che i neroverdi acquistino il giocatore a titolo definitivo per poi rivenderlo e realizzare una grossa plusvalenza.

CONCORRENZA – Gli osservatori giallorossi da tempo seguono le prestazioni del giocatore, che piace anche al Milan di Boban e Maldini. I due club potrebbero puntare con insistenza sul terzino nella prossima estate, anche se al momento i giallorossi partono in leggero vantaggio in virtù degli ottimi rapporti con la società neroverde.