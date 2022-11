Mercato Napoli, Giuntoli in pole per Samardzic

La Serie A è ufficialmente in vacanza, il rientro dalla sosta per i Mondiali in Qatar è previsto per il 4 gennaio con il big match a San Siro tra Inter e Napoli.

Gli scout azzurri, però, continuano ad osservare talenti per le prossime sessioni di mercato. Tra gli osservati speciali del ds Giuntoli c’è Lazar Samardzic, centrocampista classe 2022.

Il suo profilo piace molto anche al mister Spalletti che, dopo il match contro l’Udinese, lo ha identificato come “un giocatore fortissimo, uno Zielinski“. La concorrenza per il giovane centrocampista, però, è alta gli azzurri devono competere con le altre big italiane: Atalanta, Juventus e Lazio.

Giuntoli ha già iniziato ad intraprendere i primi passi ed è già in contatto con la dirigenza friulana. A confermarlo è Calciomercato.com: “Nei recenti contatti con il Napoli, la famiglia Pozzo ha ribadito la volontà di mantenere Samardzic in rosa almeno fino al termine della stagione. Ci sarà modo e tempo per parlarne, i rapporti tra le proprietà sono ottimi e Giuntoli ha tutta la volontà di garantirsi la pole vista la grande concorrenza italiana ed estera“.