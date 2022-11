Mercato Napoli, si punta Samardzic

Con la Serie A ufficialmente in vacanza anticipata per i mondiali in Qatar, la dirigenza del Napoli può concentrarsi sulle prossime mosse di mercato.

Nonostante il ds Giuntoli abbia più volte ribadito la volontà di non apportare grandi modifiche alla rosa nella sessione di mercato invernale, gli scout azzurri continuano il proprio lavoro in vista del mercato di giugno.

Nel mirino del Napoli c’è un nome in particolare, è Lazar Samardzic. Il centrocampista classe 2002 piace molto al tecnico Spalletti che, durante un’intervista, ha riferito: “E’ fortissimo, uno alla Zielinski“.

L’ex Lipsia è stato acquistato dall’Udinese per 3 milioni di euro ma, secondo la valutazione attuale, oggi ne vale almeno 20/25 milioni. Si tratta di un vero e proprio affare, quindi, per la dirigenza friulana che potrebbe vederlo in partenza a giugno.

In pole per il talento c’è Cristiano Giuntoli che grazie ai contatti con l’Udinese, secondo quanto riferito da Repubblica, potrebbe concludere l’affare per la prossima stagione calcistica.