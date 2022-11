Indiscrezione dall’Inghilterra – Conte punta un gioiello azzurro

Non è una novità che la rosa del Napoli rappresenti una piazza importante per gli acquisti delle big europee. Diversi talenti azzurri, infatti, hanno lasciato la città partenopea per trasferirsi oltremanica.

Questa volta l’indiscrezione secondo cui Antonio Conte stia puntando un gioiello azzurro arriva proprio dai media britannici. Si tratta del sudcoreano Kim Min-Jae, arrivato a Napoli all’inizio della stagione 2022/2023 dal Fenerbahce per 20 milioni di euro.

Secondo quanto riferito, il Tottenham sembra stia seguendo con interesse le prestazioni del difensore e continuerà a farlo durante i mondiali per valutare se farsi avanti o meno per la prossima stagione calcistica.

Kim, al momento, ha firmato con gli azzurri un contratto di tre anni con opzione per altri due e clausola rescissoria di 45 milioni di euro valida solo per l’estero che potrebbe portare via da Napoli il calciatore già nella prossima stagione.

Il presidente De Laurentiis, però, sembra non essere propenso a lasciarlo andare. La società azzurra, infatti, sta lavorando per trovare una soluzione: eliminare la clausola o, nella peggiore delle ipotesi, realizzare un’importante plusvalenza rispetto ai 20 milioni investiti.