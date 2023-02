Meret resta?

Mentre mister Luciano Spalletti prepara la sfida con l’Empoli, la dirigenza azzurra pensa a come sarà la rosa del prossimo anno. Uno dei dubbi che crea più perplessità è quello che riguarda il ruolo del portiere. Alex Meret, che ha avuto un’estate tormentata, si sta prendendo una grande rivincita questa stagione. E’ stato tanto criticato negli ultimi due anni ma quest’anno ha sfornato grandi prestazioni.

Spalletti gli ha dato la fiducia che meritava dandogli la titolarità assoluta. Ma questa fiducia è a breve termine. “La Gazzetta dello Sport” ha sottolineato come il contratto dell’ex Udinese è in scadenza tra un anno con opzione di rinnovo di un anno. Proprio per questo motivo il Napoli si sta guardando intorno per cercare un nuovo numero uno. Lo scorso anno il nome era quello di Keylor Navas mentre stavolta si guarda in Serie A.

La pista più calda è quella che porta a Guglielmo Vicario. Il portiere dell’Empoli sta dimostrando tutte le sue grandi qualità con la squadra toscana. E’ una vera e propria saracinesca, un vero talento tra i pali che ha convinto anche il ct Roberto Mancini a convocarlo in nazionale maggiore.

Stasera i due dirigenti delle rispettive società potrebbero parlare di un possibile affare di mercato. Vicario è molto stimato dal ds partenopeo Cristiano Giuntoli che cercherà di battere la forte concorrenza che c’è su di lui. Ma attenzione che post partita si potrebbe colloquiare anche di un altro talento dell’Empoli, ovvero Tommaso Baldanzi, giovane fantasista dal talento cristallino.

Alex Meret comunque resta un ottimo portiere che ha dimostrato tutte le sue grandi qualità. Un’esperienza nuova potrebbe suggestionarlo, forse in Premier, dove Tottenham, Man. United ed Arsenal lo osservano molto attentamente. Nei prossimi mesi sicuramente ne sapremo di più, la scelta sarà presa in simbiosi da calciatore, procuratore e dirigenza partenopea.