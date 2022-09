Meret su Kim “Forza fisica incredibile ed è già migliorato tantissimo”

Kim ha già stupito Meret, che si dice sorpreso dal nuovo difensore del Napoli. Il portiere ha però parlato anche di quest’estate

È bastato poco a Kim Min Jae per entrare negli schemi del Napoli. Il difensore coreano ha già stupito tutti, con buone prestazioni e una crescita che ha sorpreso perfino i compagni. Tra questi c’è Alex Meret.

Il portiere del Napoli ha parlato in una recente intervista, dicendo sul proprio compagno di reparto: «Mi ha veramente impressionato, è già migliorato tantissimo da quand’è arrivato e può ancora farlo. Ha una forza fisica incredibile, è fortissimo di testa, bravo in marcatura. E’ davvero difficile superarlo. Spero che continui così».

Alcuni estratti dell’intervista

Qui di seguito alcuni stralci dell’intervista ai microfoni di Radio Kiss Kiss. Parte parlando dell’ultimo match in Champions: «Contro i Rangers la mia è stata una bella parata, importante per il minuto in cui è arrivata. I Rangers stavano spingendo molto e non è stato facile perché c’era Kim davanti che mi ha ostacolato la visuale. Il loro pubblico è stato incredibile, ha spinto dall’inizio alla fine. I nostri avversari hanno spinto molto, hanno avuto coraggio. Noi però abbiamo fatto il nostro gioco. E’ stata una grande prova di maturità».

Su quest’estate: «Non sono di molte parole, preferisco i fatti. Preferisco far parlare il campo. L’estate non è stata facile per me, ci sono state tante voci. Ho voluto però concentrarmi solo sul campo. Solo il lavoro paga. Sono contento per come è partita la stagione”. Conferma: “Fuori dal campo non sono uno di molte parole. In campo devi dirigere i tuoi compagni, mi dispiace quando si dice che parlo poco. Non è così, poi è chiaro che bisogna migliorare tutti gli aspetti».