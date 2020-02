Mertens-Roma, il calciatore non smentisce: la risposta ad un tifoso giallorosso

La SSC Napoli è al lavoro non solo per il presente, ma anche per il futuro. Il presidente Aurelio De Laurentiis, infatti, ha intenzione di ripartire col botto nella nuova stagione e la conferma arriva dagli acquisti messi a segno durante il periodo di calciomercato invernale.

Oltre agli acquisti, però, la dirigenza partenopea è al lavoro anche sul fronte rinnovi e quello che sta dando maggiori problemi è Dries Mertens. Quest’ultimo, infatti, ha il contratto in scadenza il prossimo giugno ed attualmente non è stato trovato nessun accordo col presidente Aurelio De Laurentiis.

Secondo quanto evidenziato nell’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, Dries Mertens avrebbe visitato Roma per la seconda volta dopo poco tempo e dietro vi potrebbe essere proprio l’interesse della società giallorossa. Il giornale, infatti, rivela che dopo aver pranzato, Dries Mertens è stato avvicinato da un tifoso giallorosso per chiedergli del suo passaggio alla Roma. Il giocatore non ha proferito parola ma ha risposto con un sorriso compiaciuto.

Dries Mertens, quindi, non ha smentito. A conferma della possibile trattativa con la Roma è anche il locale in cui ha mangiato. Questo, infatti, si trova a 350 metri da uno degli uffici della società giallorossa dove in passato sono state chiuse importanti trattative di mercato.

Dopo ben sette anni con la maglia del Napoli, quindi, Dries Mertens potrebbe davvero lasciare e rimanere in Italia, alla Roma. L’allenatore della società giallorossa, Fonseca, ha sempre fatto presente la sua ammirazione per il calciatore del Napoli e potrebbe allenarlo già tra pochi mesi.