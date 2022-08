Mertens tra lacrime e futuro

Oggi il giornalista Valter De Maggio è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, ovvero Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione Radio Goal, per parlare della società partenopea e alcune chicche di mercato. Il giornalista sportivo poi si è soffermato sulla situazione di limbo in cui si trova Dries Mertens usato queste parole:

“Molti amici ci stanno scrivendo sull’ipotesi Mertens-Juve. A sensazione vi dico che non ci andrà. E’ una notizia che vi do in esclusiva, Dries è molto triste. Non accetta l’idea di non restare. Non è un problema economico ma di feeling con Spalletti perché ha capito che avrebbe giocato poco. Mertens è stato ad una festa a Capri con degli amici che gli hanno fatto anche una torta di ringraziamento e lui è scoppiato a piangere.”

Mertens non ha accettato ancora nessun contratto che lo legherà ad una squadra. La trattativa con la Juventus che lo porterebbe ad essere vice-Vlahovic e non solo, non ha spiccato il volo. Il suo cuore continua ad essere partenopeo, come confermano le sue lacrime nella serata tra amici a Capri. Ma alla fine Mertens dove andrà? C’è ancora possibilità che firmi con il Napoli?

L’ultimo ingaggio che ha proposto il presidente Aurelio De Laurentis al folletto belga è stato di 2.4 milioni di euro. La speranza è che nessuna squadra accontenti la richiesta economica di Mertens da 4 milioni per far si che il belga possa accettare le richieste contrattuali della società del Napoli.

Di certo Mertens ha capito che lo spazio che gli concederà mister Luciano Spalletti non è molto mentre la sua voglia di giocare e di mettersi in mostra è molto elevata. Le squadre che lo hanno cercato non sono state molte, oltre alla Juve, anche la Lazio di Sarri si è fatta avanti ma non c’è stata una fumata bianca. Chissà se il suo futuro sarà quello di ritornare a giocare in patria, in Belgio, provando i suoi colpi nella Pro League.