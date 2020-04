Meunier chiude all’Italia: “Voglio restare al PSG, non capisco il perché di tanti accostamenti”

Thomas Meunier da tempo è un obiettivo di mercato di Juventus, Inter e non solo. Il terzino del Paris Saint-Germain è in scadenza di contratto nel prossimo giugno e sono molti i club che hanno bussato alla porta del suo entourage per prenderlo a parametro zero.

Nel mercato di gennaio ci aveva provato la Juve, ma senza successo. Stesso discorso per l’Inter e per il Borussia Dortmund. Nonostante il rinnovo ancora non sia arrivato, Meunier in una recente intervista ha svelato l’intenzione di restare al PSG, chiudendo di fatto le porte a Italia e Germania.

Ecco le parole:

“Il mio obiettivo principale è sempre di restare a Parigi, ma per il momento la situazione è calma. Tutto ciò che circola sui social circa il mio trasferimento a Dortmund non lo capisco: ho visto così tanti articoli che mi accostano al Tottenham o all’Inter… non capisco questa mania”.

Le pretendenti italiane dovranno dunque virare su altri obiettivi. Il terzino belga vuole restare a Parigi e attende la chiamata del club francese per discutere il rinnovo di contratto.