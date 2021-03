Napoli, su Hirving Lozano piomba anche l’Atletico Madrid

L'attaccante messicano continua ad impressionare, e il club spagnolo potrebbe non essere il solo a farsi avanti in questi giorni

Risaliva a pochi giorni fa la notizia secondo la quale Milan e Juve avessero già preso informazioni con l’agente di Hirving Lozano, l’attaccante messicano che sta disputando una delle sue migliori stagioni con il Napoli.

Ebbene nelle ultime ore sono arrivate invece conferme di un forte interesse anche da parte dell’Atletico Madrid. Il club spagnolo allenato da Diego Pablo Simeone cerca un’ala per il mercato estivo ed starebbe valutando, tra gli altri, anche il profilo dell’attaccante esterno.

Già in passato il Chucky era stato monitorato dagli scout dei Colchoneros, e dato che, come è facile immaginare, il presidente Aurelio De Laurentiis non intende privarsi a breve di uno degli elementi più preziosi della rosa azzurra, lo venderà eventualmente non a poco prezzo.

Questo potrebbe mettere il club spagnolo in una posizione di vantaggio rispetto a quello di Maldini ed il suo entourage, dato che il Milan non aveva in programma di spendere cifre esorbitanti per i nuovi innesti.

Nel frattempo importante sarà anche monitorare lo stato di salute di Lozano, che proprio contro la Juve si era infortunato. La speranza è di rivederlo in campo quanto prima, così che possa continuare a dare spettacolo.