Milan-Napoli, Caressa: “Champions casa dei rossoneri, squadra abituata a giocare a questi livelli nella sua storia”

Attraverso il suo canale YouTube, il giornalista Fabio Caressa ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista della partita di Champions League tra Milan e Napoli. La gara d’andata si giocherà a San Siro e il conduttore SKY esprime il suo pensiero: “La distanza tra Napoli e Milan dovrebbe essere 55 a 45. Però la Champions League è la casa del Milan“.

“C’è il DNA di un’azienda, di una squadra, il Milan è europeo sin dai tempi di Sacchi. È una squadra abituata a giocare a questi livelli nella sua storia“.

Caressa ha infine dichiarato: “In società ci sono degli elementi come Paolo Maldini, persone esperte che sapranno indirizzare emotivamente il match. Per questo secondo me il Milan accorcia un po’ la distanza rispetto a quella tecnica che si è vista in campo in questa stagione con il Napoli. Il Napoli a mio parere oggi va inserita nel novero delle 4 squadre favorite.