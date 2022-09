Milan-Napoli, Ciro Ferrara: “Il mio pronostico per la partita, gli azzurri segneranno due reti”

Ai microfoni della Lega di Serie A, l’ex calciatore del Napoli, Ciro Ferrara, ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha parlato della partita di questa sera, Milan-Napoli, azzardando anche il pronostico.

“In questo momento Lobotka è un calciatore fondamentale così come Maignan per il Milan anche se a me piace Theo Hernandez. Mi aspetto una gara con ritmi alti, vedo queste due squadre in buona condizione. Pronostico? Finisce 2-2“.

“L’atmosfera che si respira adesso è quella di due ambienti molto carichi perché hanno iniziato bene. il Milan si è riconfermato a certi livelli e non è mai semplice“.

L’ex difensore del Napoli ha quindi pronosticato un pareggio, un risultato che comunque può risultare importante per la squadra di Luciano Spalletti.

Ciro Ferrara ha infine dichiarato: “Kvara è un po’ Maradona? No, non è neanche Kvaradona per cortesia. Devo dire, però, che mi ha sorpreso perché ha grande facilità nel controllo palla e nel cambio direzione in spazi stretti. calcia bene con i due piedi, ha fatto vedere tutto il suo repertorio finora“