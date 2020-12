Milan, occhi puntati su Davinson Sanchez: il pupillo di Mourinho però vale oro

Gli Spurs potrebbero richiedere per il difensore anche importi intorno ai 42 milioni di euro

Immerso nella ricerca continua di nuovi innesti soprattutto per quanto riguarda il reparto difensivo, l’AC Milan ha iniziato da poco a valutare la candidatura di Davinson Sanchez, giocatore entrato da poco nel team di José Mourinho.

Rafforzare la difesa, come anticipato, è uno dei grandi obiettivi che i rossoneri si sono prefissati in vista del mercato invernale: anche se stanno disputando un’ottima annata, infatti, i ragazzi di Pioli avrebbero senza dubbio bisogno di una buona riserva in vista di eventuali assenze o infortuni.

Nelle ultime settimane i nomi più accreditati sono stati quello di Ozan Kabak, Milenkovic, Simakan e del tedesco Antonio Rüdiger, ma la lista dei possibili candidati per la retroguardia del Diavolo non finisce qui.

Dunque, secondo quanto riportato nella giornata di oggi da Calciomercato.it, i lombardi avrebbero anche iniziato a valutare la possibilità concreta di prendere Davinson Sánchez.

Anche se il giovane 24enne sarebbe felice di giocare in un team che possa garantirgli minuti in campo al 100%, il suo atterraggio a San Siro sembra attualmente complicato, in quanto gli Spurs potrebbero richiedere anche importi intorno ai 42 milioni di euro.