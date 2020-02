Milan, osservatori al Dall’Ara per De Paul, monitorati anche Orsolini e Stryger Larsen

La stagione del Milan ha ancora molto da dire, la squadra di Pioli è alla ricerca di un posto in Europa e lotta per raggiungere la finale di Coppa Italia, ma la società è già proiettata al futuro e alla prossima sessione di mercato. L’obiettivo è rinforzare la rosa e per farlo servirà muoversi in anticipo.

OSSERVATI SPECIALI – Stando a quanto riporta Calciomercato.com, il club rossonero quest’oggi avrebbe inviato osservatori al Dall’Ara in occasione dello scontro salvezza tra Bologna e Udinese, terminato 1-1. Sul taccuino degli uomini mercato rossoneri c’erano De Paul, Orsolini e Stryger Larsen.

PRIORITA’ – Tra i tre l’osservato speciale era Rodrigo De Paul, obiettivo del Milan nella scorsa estate. Nonostante il rinnovo firmato qualche mese fa, l’argentino a fine stagione potrebbe fare le valigie e i rossoneri al momento rappresentano la prima opzione per il futuro.

VALUTAZIONE – Il Milan è pronto all’assalto e lavora per abbassare le richieste dell’Udinese, che per liberare il trequartista chiede almeno 35 milioni di euro. Possibile che per limare la cifra i rossoneri inseriscano nella trattativa contropartite gradite ai friulani.