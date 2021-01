Milan, per il mercato due occasioni dal Real: Maldini all’opera per la squadra scudetto

Il Milan continua il suo percorso in campionato da primo in classifica ma, nonostante i successi ottenuti fino ad ora, necessita di alcuni innesti da mettere a segno durante la sessione di calciomercato di gennaio.

In particolare, Paolo Maldini, ha dichiarato che la dirigenza rossonera interverrà solo se ci sarà qualche occasione importante sia dal punto di vista tecnico e sia da quello economico. Ebbene una di queste potrebbe provenire da Madrid.

Infatti, come riportato su TodoFichajes.com, tra i vari in uscita dal Real sarebbe Sergio Ramos quello più tenuto sotto osservazione, in particolar modo dalle italiane. Secondo il sito sportivo ci sono ottime possibilità che il giocatore possa lasciare la Spagna.

Per ora le destinazioni più accreditate, tuttavia, sono Psg o Inter Miami. Quello di Ramos non è però l’unico obiettivo del Milan: c’è anche Lucas Vazquez, ala destra che può giocare anche nel ruolo di terzino destro, che ha conquistato gli scout milanesi soprattutto per il suo carisma e la sua esperienza in grandi competizioni come la Champions League.

Il professionista ha il contratto in scadenza nel giugno 2021 e non sembra intenzionato a rinnovarlo. Per questo motivo i blancos potrebbero volerlo cedere già a gennaio così da guadagnarci qualcosina.