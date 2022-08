Milenkovic, rinnovo possibile

Nikola Milenkovic sembrava poter lasciare la viola, ma ora il rinnovo sembra più possibile. Juventus e Inter sempre più lontane

Un contratto in scadenza nel 2023 sembrava poter rendere le cose più semplici, ma la trattativa che porta al serbo sembra naufragare. Sia Juventus che Inter non sembrano intenzionate ad un’offerta alla Fiorentina, con i nerazzurri defilati da tempo.

Il giocatore sembra poter restare a Firenze almeno fino alla prossima stagione, quando potrà decidere per il proprio futuro. Resta da capire se lo farà da parametro zero o se dovrà scegliere in comune accordo con la società toscana.

Prove di rinnovo

La viola sembra intenzionata, infatti, a provare a rinnovare il calciatore serbo per evitare di perderlo a zero. Il giocatore sembrerebbe ben disposto, ma a patto che possa poi essere agevolato in un eventuale addio.

Il difensore serbo era voluto anche dal Milan, che però si è defilato già mesi fa. Ora Juventus e Inter sembrano puntare ad altri obiettivi. I bianconeri prenderanno qualcuno solo se partirà Rugani, mentre i nerazzurri sembrano intenzionati a prelevare Akanji. Lo svizzero è valutato 10 milioni di euro dal Borussia Dortmund e potrebbe arrivare a prescindere da Milan Skriniar.

Lo slovacco è ancora nerazzurro, ma nonostante una sua permanenza potrebbe arrivare un altro difensore centrale. Da capire se sia fattibile una sua partenza direzione Parigi, specialmente perché la trattativa con il PSG è ferma. La pista non è poi così calda e con il passare del tempo filtra pessimismo su una partenza del giocatore ex Samp.