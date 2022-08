Niente Juventus per Morata e Muriel. Possibilità Depay

Prendono quota le possibilità di vedere Memphis Depay in bianconero. Intanto Alvaro Morata e Luis Muriel non saranno bianconeri

Alvaro Morata si allontana definitivamente dalla Juventus. Il calciatore spagnolo non sposerà il progetto bianconero nuovamente e dunque potrebbe rimanere nella capitale spagnola.

Lo stesso si può dire per Luis Muriel dell’Atalanta. Il colombiano sembra ormai poter rimanere, specialmente perché Andrea Pinamonti – obiettivo della Dea – ormai si è allontanato definitivamente. Il Sassuolo sta per chiudere e ciò creerà un effetto a catena che chiudera la pista del colombiano. La Juventus, in ogni caso, sembra intenzionata ad acquistare qualcuno lì davanti.

Dopo Kostic…

Il calciatore serbo può praticamente dirsi bianconero. Dopo settimane in cui si sapeva poco, in cui la trattativa si era anche raffreddata, la Juventus sembra aver chiuso in mattinata. Dopo il calciatore serbo sembra ci sarà un altro colpo in avanti, con il vice Vlahovic come priorità.

I nomi più papabili al momento sono quelli di Memphis Depay, che la Juventus sta valutando, e Martial. Il secondo sembra poter essere più percorribile, specialmente perché l’olandese non convince per situazione fisica.

Il giocatore del Barcellona è reduce da una stagione colma di infortuni e potrebbe essere un fattore non da poco per i bianconeri. L’ex Manchester United e Lione ha, comunque, voglia di rimettersi in gioco e Torino potrebbe essere il posto giusto per farlo. Resta da capire se possa essere una trattativa fattibile per costi – cartellino prendibile a costo nullo, ma stipendio esoso – e per infortuni. La Juventus ci pensa.