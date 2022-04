Molina-Juventus, l’Udinese fa il prezzo

Pretese alte quelle dell’Udinese per Nahuel Molina. I friulani sparano parecchio in alto per l’argentino, che interessa alla Juventus

La Juventus inizia ad osservare il mercato per il futuro. Juan Cuadrado rinnoverà, ma non è eterno. Il colombiano andrà sostituito e la Juventus avrebbe già individuato il calciatore che potrebbe farlo.

Il post Cuadrado sembra arrivare da un’altra bianconera, l’Udinese. Squadra in cui anche il colombiano ha militato ad inizio carriera, da cui potrebbe arrivare un altro sudamericano. Il giocatore in questione è Nahuel Molina, argentino classe ’98. I friulani sparano però alto.

Costoso e con concorrenza

Laureatosi campione di sudamerica con la sua Argentina nel 2021, Molina sta dimostrando di valere. È un giocatore che può giocare su ambo le fasce difensive, nonostante sia un destro naturale.

In stagione in Serie A ha giocato 27 partite segnando 6 reti e fornendo 3 assist. Prestazioni di tutto rispetto, per cui l’Udinese ora chiede circa 30 milioni. Cifra che scoraggia i piemontesi, ma anche la concorrenza. Oltre alla Juventus ci sarebbe anche l’Atletico Madrid, pronto a rinnovare le proprie fasce. Dovessero i colchoneros affondare il colpo, la Juventus potrebbe aver campo libero per Renan Lodi.

Resta da capire nell’effettivo, però, se vi siano margini di manovra per Molina. Il giocatore ha da smussare alcuni aspetti, come l’essere troppo falloso. Sono troppi i gialli stagionali, con 4 di cui uno scaturito in doppio. Il suo valore di mercato attuale è circa sui 10 milioni, dunque appare probabile che vi siano margini di manovra. Il prezzo fatto dall’Udinese potrebbe essere trattabile.