Monica Bertini e Piero Ausilio: nuova love-story tra i due?

Uno dei volti noti ed importanti di Mediaset, è certamente Monica Bertini. La giornalista italiana, classe 83′, dopo un primo biennio passato a Sky (2014-2016), approda a Mediaset e da allora diventa la conduttrice principali di diversi programmi sportivi: Sport Mediaset, Balalaika – Dalla Russia col pallone e opinionista di altri programmi sportivi come Mai dire Mondiali FIFA,Tiki Taka – Il calcio è il nostro gioco ed infine i più recenti Supercoppa Italiana Live e Coppa Italia Live.

Da allora la giornalista parmigiana ha conquistato il mondo della tv e anche dei social, dove conta più di 400.000 followers. Nonostante il fascino della Bertini, dopo la separazione avvenuta con il suo ex marito e calciatore, Giovanni La Camera, è rimasta per lunghi tratti single. Secondo gli ultimi rumors, sembra che questa situazione sia cambiata, visto che ci sarebbe una nuova “fiamma” nella vita della conduttrice italiana.

Si tratterebbe di un altro volto noto nel mondo sportivo e calcistico: Piero Ausilio, dirigente e direttore sportivo dell’Inter. Sarebbe stato lui a conquistare la conduttrice di Pressing. I due si conoscevano da tempo, considerando i loro lavori, ma soltanto di recente avrebbero iniziato a frequentarsi. A lanciare questa bomba, è stato il sito di gossip Dragospia, scrivendo ciò:

“A Milano la loro frequentazione non è passata inosservata. Prima una semplice amicizia, poi la fine di amori precedenti. Il tempo e una conoscenza approfondita: cupido ha lanciato la freccia. Dagospia è in grado di svelare in esclusiva che sarebbe esploso l’amore tra Piero Ausilio e Monica Bertini, la nuova coppia del calcio italiano. Lui direttore sportivo dell’Inter, nome di peso nel mondo del pallone, lei giornalista dal lungo curriculum, ora alla guida di Pressing su Italia 1. Non una scappatella, non un flirt passeggero: una vera storia d’amore, assicurano i beninformati. L’unione di due mondi, quello del calcio e della tv, che favorisce nuovi amori, non una novità. Ne sanno qualcosa Anna Billò e Leonardo o Gigi Buffon e Ilaria D’Amico“

Inoltre i due sarebbero stati paparazzati insieme a Milano. Sulla vita privata del dirigente milanese si sa poco vista la sua riservatezza sulla propria vita privata. Le uniche notizie che si sanno è che è sposato con una donna di nome Daniela e la coppia ha due figli: Giulia, nata nel 2002 e Niccolò, nato nel 2005. Non si sa se effettivamente la sua storia d’amore sia naufragata come quella di Monica Bertini ed ora da cuori solitari è scoccato l’amore.