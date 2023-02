Morata è disposto a tornare alla Juventus

La telenovela di Álvaro Morata con la Juventus è destinata ad avere ancora altri capitoli prima di conoscere il suo esito. La scorsa estate i bianconeri hanno lottato fino all’ultimo per chiudere il suo ritorno, ma non c’è stato accordo con l’Atlético de Madrid sulla cifra del trasferimento

Un nuovo tentativo è stato fatto lo scorso gennaio, ma con la Vecchia Signora in una situazione delicata e il club madrileno che spingeva per ottenere il massimo rendimento per il giocatore, non è stato possibile raggiungere un accordo. Ma la prossima estate tutto può cambiare. L’Atletico è obbligato a vendere e a maggior ragione se vuole aggiungere un “9” di alto livello. Nonostante il gradimento di Vlahovic, che potrebbe facilitare l’ingresso di Morata nell’operazione, il progetto dell’attaccante madrileno è quello di tornare a Torino al più presto.

Motivi del trasferimento

Il suo contratto scade nel 2024, il che significa che al termine di questa stagione entrerà nell’ultimo anno di contratto. La Juventus sa che potrebbe riprenderselo per 15 milioni di euro o meno, quindi tutto fa pensare a un nuovo periodo per l’attaccante del club torinese. L’Atletico capisce che è arrivato il momento di lasciarlo andare via e di fare un po’ di soldi.

Intanto sul suo ritorno all’Atletico qualche mese fa ha detto: “Sapevo che sarei tornato all’Atletico Madrid. Alla Juventus mi sono sempre sentito bene, ma credo molto al destino e mi manca vincere qualcosa con l’Atletico. Durante la scorsa stagione lo avevo già anticipato a mia moglie e alla mia famiglia. Ho continuato a sentirmi con i compagni, a guardare le partite della squadra”.