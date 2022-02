Morata, la Juventus prepara l’offerta per l’Atletico Madrid

I bianconeri puntano a riscattare Alvaro Morata dall’Atletico Madrid. Per il calciatore la Juventus vorrebbe uno sconto

Dusan Vlahovic sembrerebbe essersi già integrato bene e il suo rendimento sta condizionando anche quello di altri giocatori. Siamo solo agli inizi di questa sua avventura, ma l’influsso positivo della sua presenza in rosa sembrerebbe aver condizionato anche le prestazioni di Alvaro Morata.

Il giocatore spagnolo sembra essere affine al giocare con il serbo, tanto da comporre un attacco complementare e con una buona alchimia. Le ultime prestazioni dell’ex Real e Atletico Madrid starebbero facendo vacillare la Juventus, che potrebbe volerlo riscattare. I dirigenti puntano ad un abbassamento del riscatto fissato dall’Atletico, sperando di poter tenere il giocatore.

Una stagione sottotono e la mancata partenza

A Gennaio sembrava esser tutto fatto per il suo addio. Il Barcellona, poi le parole di Allegri a cambiare tutto. L’arrivo di Vlahovic sembrava aver riaperto la partenza di Alvaro Morata, che poi si è deciso a rimanere in Italia. A nulla sono serviti i tentativi dell’Arsenal, che non è riuscito a regalarsi l’attaccante.

Ora che la Juventus ha una punta di ruolo – Morata non lo è – per lo spagnolo potrebbe avvenire la conferma, se dovesse garantire prestazioni come le ultime. La Juventus punterebbe ad un esborso economico inferiore rispetto ai 35 milioni pattuiti con l’Atletico Madrid. Provando a spingersi a 20 milioni più 5 di bonus, sperando di convincere gli spagnoli e ottenere uno sconto sostanzioso.

Alvaro gradirebbe restare in bianconero, dove sta giocando con continuità e tranquillità. Non ha segnato molto – 8 gol totali in stagione – ma fino ad ora si è trovato a giocare soltanto in un ruolo non suo. Allegri lo vuole continuare a provare alla Mandzukic, potrebbe essere questa la sua via.