Morata, sfida tra Juventus e Milan

Álvaro Morata è uno degli “scarti” dell’Atlético de Madrid per la prossima finestra di trasferimento estiva. L’attaccante spagnolo ha perso il posto da titolare con l’arrivo di Memphis Depay nella finestra di trasferimento invernale e le sue prestazioni non sono state delle migliori. Ha segnato solo 12 gol in 35 partite giocate in tutta la stagione, senza essere decisivo in UEFA Champions League.

I Colchoneros stanno cercando una nuova destinazione per Morata per l’estate, considerando che hanno bisogno di fare soldi per fare diverse mosse. Secondo il quotidiano italiano Calcio Mercato, due squadre di Serie A sono interessate a ingaggiare Morata. Qui vi raccontiamo i dettagli.

Le due squadre italiane che vogliono ingaggiare Álvaro Morata

Milan e Juventus sono sulle tracce del giocatore per la prossima stagione. I rossoneri sono alla ricerca di un centravanti che prenda il posto di Olivier Giroud e Zlatan Ibrahimovic, entrambi in età avanzata e con contratti prossimi alla partenza nel breve periodo. Il Milan ha diverse opzioni sul tavolo, come Noah Okafor e Folarin Balogun, che sarebbero giocatori più giovani. Morata sta guadagnando terreno grazie alla sua conoscenza della Serie A italiana e a livello internazionale.

La Vecchia Signora, invece, è alla ricerca di una punta in estate a causa della possibile partenza di Dusan Vlahovic, che è nel mirino di diversi top club europei. Lo spagnolo conosce bene il club, visto che ci ha giocato in due occasioni. La prima dall’estate 2014 all’estate 2016 e dall’estate 2020 al giugno 2022, quando è tornato dal prestito all’Atletico Madrid. È una scommessa più chiara.