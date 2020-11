Morla (avv. Maradona), denuncia: “Inspiegabile quanto accaduto! Mezz’ora per far arrivare un’ambulanza”

La morte di Diego Armando Maradona è stata un colpo al cuore per il mondo del calcio. Sul Pibe, nelle ultime ore, si stanno scatenando numerose polemiche, da dichiarazioni poco apprezzabili a rivelazioni sconcertanti.

A parlare del Pibe de Oro ci ha pensato il suo avvocato, Matias Morla, il quale ha dichiarato e denunciato quanto accaduto in occasione del malore di Diego Armando Maradona:”Oggi è un giorno di profondo dolore, tristezza e riflessione. Sento nel cuore la dipartita del mio amico che ho onorato con la mia lealtà e il mio sostegno fino all’ultimo dei suoi giorni. L’ho salutato di persona, la veglia dovrebbe essere un momento intimo e familiare”.

“Quanto al rapporto della Procura di San Isidro, è inspiegabile che per 12 ore il mio amico non abbia avuto attenzioni o controlli da parte del personale sanitario dedito a questi fini. L’ambulanza ha impiegato più di mezz’ora per arrivare, un’idiozia criminale“.

L’avvocato di Maradona ha poi aggiunto che non si fermerà qui per accertare cosa realmente accaduto.

“Questo fatto non deve essere trascurato e chiederò che le conseguenze siano oggetto di indagine fino alla fine. Come mi disse Diego: ‘Tu sei il mio soldato, agisci senza pietà’. Per definire Diego in questo momento di profonda desolazione e dolore posso dire: era un bravo figlio, era il miglior calciatore della storia ed era una persona onesta. Riposa in pace, fratello“.