Mourinho, l’espulsione che richiama Calciopoli

José Mourinho espulso contro il Verona. L’allenatore portoghese e quel gesto del telefono all’arbitro Pairetto

Rocambolesca la partita di ieri tra Roma e Verona. Un risultato sulla carta incredibile, con un 2-2 firmato dalle reti giallorosse di Volpato e Bove. Talentini lanciati da José Mourinho, che in due fanno 37 anni. È lo Special One che però desta più scalpore. Il rosso ricevuto ieri ha difatti lasciato tensioni nell’ambiente giallorosso, condite dall’ennesimo risultato non propriamente esaltante.

Il tecnico ex Inter ha rimediato la sua seconda espulsione da quando allena la Roma, a causa di un gesto all’arbitro Pairetto che richiamerebbe Calciopoli e la Juventus. Il tecnico lusitano avrebbe difatti mimato un telefono in riferimento all’arbitro.

Quella frecciatina alla Juventus e alla classe arbitrale

José Mourinho non è nuovo ad esternazioni del genere. Nel corso della sua carriera si è sempre ritrovato ad aver da ridire verso la terna arbitrale, buttando spesso frecciatine anche verso la Juventus. Lo ha dimostrato con l’Inter e perfino con il Manchester United, arrivando a lamentarsi spesso in conferenza stampa anche in questa ragione. L’allenatore portoghese detesta la Vecchia Signora.

Il Corriere dello Sport avrebbe tentato di trovare un senso al gesto del telefono mimato da Mourinho. Pairetto sarebbe figlio del designatore arbitrale dei tempi di Calciopoli, a sua volta fratello di uno dei dirigenti della società bianconera. Un’espulsione che se trovasse del vero sarebbe pienamente giustificata. Lo Special One sta vivendo una stagione travagliata in giallorosso, arrivando a risultati fin troppo altalenanti e situazioni del genere non aiutano l’ambiente.