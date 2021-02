Napoli 0-0 Atalanta, Gattuso: “Insigne ha preso una botta al polpaccio, c’è bisogno di gente fresca”

Al termine della partita contro l’Atalanta, Rino Gattuso ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha parlato della partita contro i bergamaschi. Il mister ha sottolineato gli aspetti essenziali della gara.

“Con l’Atalanta non si è mai favoriti, è una squadra tosta. Oggi ci ha messo in difficoltà. Abbiamo cambiato modulo, bisogna fare delle scelte. Vediamo chi ha recuperato, giochiamo ogni tre giorni. C’è bisogno di gente fresca. Zielinski ed Elmas avevano speso tanto. In avanti siamo cotti e si poteva fare meglio. In questo momento abbiamo difficoltà a giocare con un centrocampo a tre“.

“Nel primo tempo abbiamo sbagliato qualcosa, quando Koulibaly rompeva su Muriel. Abbiamo preso due imbucate. Molto meglio nel secondo tempo, in fase difensiva la squadra mi è piaciuta molto. Nelle semifinali mi è sempre andata bene? Mi tocco le parti basse. Abbiamo pagato un po’ di fisicità, quando prendeva palla Insigne potevamo cercare un po’ più di profondità con Lozano e Politano“.

Rino Gattuso ha quindi sottolineato che, al momento, la squadra è abbastanza corta. Le molte partite e gli infortuni stanno creando non pochi problemi.

Rino Gattuso ha infine concluso: “Petagna? Se si fa male lui giochiamo io e Bruno Giordano e gli facciamo mettere la 10. Insigne ha preso una botta al polpaccio, ora lo valutiamo. Mertens è in Belgio, sta facendo le terapie“.