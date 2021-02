GF Vip, grave lutto per una concorrente della casa: svelate le cause della morte del fratello di Dayane

Nella giornata di oggi Dayane Mello, attuale concorrente del GF Vip, è stata colpita da un grave lutto. Da quanto emerso dalle prime notizie, è venuto a mancare Lucas Mello, il fratello della gieffina. Solo poche ore fa sono state rivelate le cause della morte del 26enne.

RIVELATE LE CAUSE DELLA MORTE – Ad annunciare la scomparsa del giovane, è stato Juliano, l’altro fratello di Dayane che più volte ha mandato messaggi all’amata sorella. Nei suoi profili social il ragazzo ha infatti scritto:

“Oggi io e la mia famiglia siamo in lutto, per la perdita prematura di mio fratello – ha scritto – Ma so che è in un posto meraviglioso. Grazie a tutti per il vostro affetto e i messaggi di sostegno. Mando energia positiva a Dayane. E grazie ancora per tutto. Abbracciate di più e amate di più. La vita è davvero breve”.

Nelle ultime ore la concorrente è uscita momentaneamente dalla casa, venendo così informata dalla produzione del reality. La ragazza ha inoltre avuto la possibilità di parlare con la sua famiglia in Brasile, decidendo di continuare il suo percorso nel programma: “Non posso andare in Brasile perché poi non potrei più tornare”. Nel silenzio, gli altri inquilini mostrano tutta la loro vicinanza nei confronti della modella brasiliana.

In Brasile, intanto, i media hanno indagato riguardo le dinamiche che hanno portato alla morte di Lucas. Stando a quanto emerso, il ragazzo sarebbe deceduto in seguito ad un terribile incidente stradale. Ad accompagnare le tragiche immagini della macchina completamente distrutta:

“Lucas Inácio Correa Mello, 27 anni, è morto martedì notte in un incidente sulla BR-470, a Lontras. È il fratello della concorrente del GF italiano, Dayane Mello. La morte è stata confermata dai familiari e dalle autorità. Secondo le informazioni fornite dalla Polizia Stradale Federale, l’incidente è avvenuto intorno alle 22:45, quando l’auto su cui si trovava Lucas avrebbe invaso la corsia opposta e si sarebbe schiantato frontalmente con un camion, sull’autostrada che collega Lontras al Rio do Sul, al Km 128. Lucas è morto sul colpo, era solo nel veicolo. Il camionista, un uomo di 55 anni, non ha riportato ferite. L’autostrada è rimasta chiusa per almeno tre ore, poiché il camion stava ostruendo la carreggiata. La polizia ha liberato la strada solo questa mattina. La concorrente del Gf ha deciso che resterà in gioco per il momento”.