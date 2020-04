Napoli, 7Gold sicuro: “Un calciatore azzurro ha trovato l’accordo con la Juventus”

In casa Napoli si pensa al prossimo futuro. Quest’estate, infatti, ci dovrebbe essere la tanto attesa rivoluzione iniziata dalla dirigenza partenopea durante il mercato di gennaio. Nell’ultima sessione, infatti, sono stati diversi gli acquisti messi a segno dal presidente Aurelio De Laurentiis.

Con un calciatore che arriva, però, ce ne sarà uno che andrà via. Secondo le ultime indiscrezioni, il prossimo anno non dovrebbe più lavorare per la SSC Napoli l’attaccante Arek Milik.

Il polacco, infatti, sarebbe pronto a trasferirsi in una nuova squadra dopo il mancato accordo sul rinnovo contrattuale e si sarebbe inserito il suo ex allenatore Maurizio Sarri. Secondo quanto appreso durante la trasmissione 7Gold, il ragazzo avrebbe già trovato l’accordo con la società bianconera in vista della prossima stagione.

Nel caso in cui la notizia fosse confermata, quindi, Arek Milik si trasferirà proprio nella storica rivale del Napoli, un addio che i tifosi non possono che considerare un nuovo tradimento dopo quello ormai celebre di Gonzalo Higuain.

A parlare del possibile addio di Milik ci ha pensato anche l’ex dirigente della Juventus Luciano Moggi. Ecco i principali aspetti evidenziati: “Su Arek Milik ho una notizia importante. Il giocatore, infatti, è finito nel mirino della società bianconera e lo vogliono già per la prossima stagione“