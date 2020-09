Napoli, accordo saltato: Cengiz Under non vestirà la maglia azzurra

Restano ormai pochi dubbi: è saltato definitivamente l’accordo tra la Napoli Calcio e la promessa turca Cengiz Under, dunque la squadra dovrà cercare qualcun altro per il ruolo di esterno.

A darne la notizia è stato il giornalista e commentatore Auriemma, che ha scritto su Tuttosport: “Il giocatore aveva chiesto un ingaggio di 3 milioni all’anno per un totale di 5 stagioni”.

“La cifra però – ha continuato – non può essergli garantita dalla dirigenza, data la volontà di ridurre in maniera consistere il totale del monte ingaggi”. Ora sul turco ci sono l’Herta Berlino ed il Cagliari.

Nel frattempo continuano le trattative in uscita con la Roma che vedono protagonista Milik. Giuntoli è stato chiaro: “Non accetteremo contropartite tecniche”. Per De Laurentiis il giocatore polacco non vale meno di 30-35 milioni di euro e per adesso non sembrerebbe voler fare sconti.

Allo stesso tempo la dirigenza giallorossa avrebbe fatto un’offerta da 17 milioni, cifra ben più bassa delle richieste, ma sarebbe disposta a trattare. Chiave per la buona riuscita della trattativa potrebbe essere la volontà dello stesso Milik, che pare avrebbe deciso di impuntarsi con la società.