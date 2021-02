Napoli, addio Hysaj a fine stagione: ad annunciarlo è stato il suo agente

Al termine della stagione Elseid Hysaj dirà addio al Napoli. È questo quanto emerge dall’ultima intervista al suo agente, il quale ha fatto capire che non ci sono più i margini per il rinnovo contrattuale.

“A fine stagione il suo capitolo sarà chiuso, fino a fine stagione dimostrerà di essere un professionista. Gli va fatto un plauso a lui come a Maksimovic, sono a scadenza e stanno dando l’anima per il Napoli”.

“Incredibile cosa debba gestire Gattuso, si tratta di sopravvivere. Questo va capito“.

Dopo diversi anni in maglia azzurra, quindi, Hysaj dirà addio al Napoli. Fatto acquistare da Maurizio Sarri, la sua avventura partenopea è stata coronata da alti e bassi.

L’agente ha infine concluso: “Lui è abituato alla continuità, poi sicuramente i giocatori a volte hanno bisogno di riposarsi. Faraoni al Napoli? Non lo so, se non sappiamo cosa succederà dal punto di vista della guida tecnica non si può programmare il mercato“.