Napoli, ADL avrebbe contattato Allegri: due di picche dall’ex Juventus

Il futuro di Gennaro Gattuso al Napoli è in bilico. Le idee del mister, infatti, non sono state recepite da parte della squadra la quale ha proseguito sulla stessa scia di risultati di Carlo Ancelotti, se non peggio in questa stagione.

Per questo motivo il presidente Aurelio De Laurentiis si sta interrogando se Rino Gattuso sia l’allenatore adatto per il Napoli e i dubbi sono molti.

Secondo quanto appreso da calciomercatoweb, Aurelio De Laurentiis avrebbe già contattato il suo amico Max Allegri per capire la disponibilità dell’ex allenatore della Juventus.

Da Allegri, però, sarebbe arrivato l’ennesimo due di picche al presidente partenopeo. L’ex bianconero, infatti, starebbe aspettando una panchina più prestigiosa da poter prendere al termine della stagione.

Tra i vari club interessati ad Allegri, infatti, ci sarebbe l’Inter, attualmente allenata da Antonio Conte. Quest’ultimo, però, non sarebbe ben saldo sulla panchina nerazzurra e al termine della stagione potrebbe fare le valigie ed andare via. A subentrare potrebbe essere proprio Allegri. Su quest’ultimo, inoltre, sarebbe forte anche la Roma.