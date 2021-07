Napoli, ADL cambia registro: obiettivo tagliare il monte ingaggi ad ogni costo

“Il problema è che da 30 milioni di stipendi siamo arrivati a 156. Dobbiamo sanare questo problema perché il Napoli spende cifre che non fattura. Quindi deve rivedere questo aspetto degli ingaggi“.

Sono state queste le dichiarazioni del presidente del Napoli di qualche giorno fa, della dichiarazioni che hanno fatto ben intendere che la società deve assolutamente “ridurre in monte ingaggi“.

La nuova ‘regola’ di Aurelio De Laurentiis fa tremare i giocatori della squadra azzurra ed anche tutti coloro che sognano di vestire la casacca partenopea.

Nessuno è incedibile e di fronte ad una buona offerta può andare via. Dopo la mancata qualificazione in Champions League per due anni consecutive, la SSC Napoli ha deciso di cambiare registro.

Ci sarà un netto taglio agli ingaggi dei giocatori e chi non accetterà sarà messo sul mercato. È il caso dei vari Insigne, Koulibaly, Mertens. Inoltre, non sarà possibile acquistare calciatori di livello, almeno per questa stagione.