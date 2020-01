Napoli, ADL pensa al futuro. Pedullà: “È fatta per il primo acquisto, costerà 12 mln più bonus”

Il Napoli ha definito il primo acquisto per la prossima stagione. Come annunciato dall’esperto di mercato Alfredo Pedullà, la società partenopea ha perfezionato in queste ultime ore il trasferimneto di Amir Rramani in azzurro: “#Napoli, è fatta per #Rrahmani (a luglio): accordo totale per 12 milioni più 2 di bonus al #Verona”.

Aurelio De Laurentiis, quindi, ha deciso di puntare molto sul giocatore dell’Hellas tanto da acquistarlo già durante il mercato di gennaio. Rramani, quindi, può considerarsi il primo acquisto della stagione 2020/21. L’accordo è stato raggiunto sia con la società che con il calciatore.

Con l’Hellas Verona, però, gli affari non sono terminati. Aurelio De Laurentiis, infatti, è ancora in trattativa con la società veneta per altri due calciatori: Amrabat e Kumbulla. Entrambi, infatti, sono finiti nel mirino della dirigenza partenopea con il Napoli che vorrebbe chiudere anche queste altre due trattative nelle prossime ore, sempre per il mercato di luglio 2020.

I tifosi, però, attualmente sono preoccupati per il proseguo della stagione. Mentre Cristiano Giuntoli e Aurelio De Laurentiis si stanno impegnando a chiudere acquisti per il prossimo anno, la squadra azzurra si trova ben lontano dalle posizioni che contano con il rischio di non andare in Europa.

Il presidente sarebbe in trattativa con il Celta Vigo per la chiusura del colpo Lobotka. Nelle ultime ore, però, ci sarebbero stati degli intoppi che potrebbero anche far saltare l’acquisto. La distanza tra le due società, infatti, è di circa 2 milioni di euro e Aurelio De Laurentiis non ne vuole sapere di acquistare il calciatore a queste cifre. Per questo motivo, la società si starebbe informando su altri calciatori a centrocampo.