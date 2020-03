Napoli, ADL starebbe lavorando al rinnovo di due big: proposta una clausola da 180 milioni di euro

In questo periodo di stop, la dirigenza del Napoli è al lavoro soprattutto sui rinnovi contrattuali. Dopo aver discusso con Dries Mertens per il suo rinnovo, il presidente azzurro è al lavoro per altri due calciatori ritenuti fondamentali da parte del nuovo allenatore, Gennaro Gattuso.

Secondo le ultime indiscrezioni, Aurelio De Laurentiis sarebbe pronto ad incontrare Mino Raiola per discutere del rinnovo di Lorenzo Insigne. Le discussioni, infatti, sono alla scorsa estate in cui il presidente aveva offerto un rinnovo al ribasso per il capitano napoletano, un contratto prontamente rifiutato da parte di giocatore e agente.

Ora, però, le cose sembrano essere cambiate, con il presidente azzurro che sarebbe disposto ad accettare le richieste di Raiola ed Insigne. Per il calciatore, quindi, ci sarebbe un contratto superiore ai 5 mln di euro a stagione.

Un altro calciatore che ADL vuole ancora in azzurro è Fabian Ruiz. Con il giocatore, infatti, sono in corso dei colloqui per provare a proseguire il rapporto di lavoro anche per i prossimi anni. Nodo fondamentale è la clausola rescissoria.

Aurelio De Laurentiis, infatti, ha proposto una clausola da 180 milioni di euro per accettare le richieste d’ingaggio del calciatore. Fabian Ruiz e il suo agente, però, hanno chiesto di abbassare tale cifra e portarla di poco sotto i 100 milioni. Le trattative proseguono ma la volontà di entrambe le parti è di andare avanti insieme.